Kirin 970 против A10 Fusion
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
37
43
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
34
40
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
- Более новый - выпущен на позже
Преимущества Apple A10 Fusion
- Выше частота графического ускорителя (на 21%)
- Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 250K vs 235K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
392
A10 Fusion +99%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
1392
A10 Fusion +2%
1413
AnTuTu Benchmark 8
235052
A10 Fusion +7%
250869
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2360 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|3.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G72 MP12
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|746 МГц
|900 МГц
|Ядер
|12
|6
|FLOPS
|347 Гфлопс
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1833 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|32 bit@384 kHz, HD-audio
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2017 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 970
|-
Опрос
11 (52.4%)
10 (47.6%)
Всего проголосовало: 21
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