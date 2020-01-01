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Kirin 970 против A10 Fusion

Kirin 970
Kirin 970
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на позже
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 250K vs 235K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 970
392
A10 Fusion +99%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 970
1392
A10 Fusion +2%
1413
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 970
235052
A10 Fusion +7%
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 970 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2360 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 64 КБ
Кэш L2 2 МБ 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G72 MP12 PowerVR GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 746 МГц 900 МГц
Ядер 12 6
FLOPS 347 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1833 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 29 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио 32 bit@384 kHz, HD-audio AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 970 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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