Главная > Сравнение мобильных процессоров > Kirin 970 vs A11 Bionic – что лучше?

Kirin 970 против A11 Bionic

Kirin 970
Kirin 970
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Показывает на 7% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Apple A11 Bionic
  • Набирает больше (на 35%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 235K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 970
392
A11 Bionic +140%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 970
1392
A11 Bionic +69%
2346
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 970
235052
A11 Bionic +35%
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 970 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2360 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 64 КБ
Кэш L2 2 МБ 8 МБ
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G72 MP12 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 746 МГц -
Ядер 12 3
FLOPS 347 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1833 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио 32 bit@384 kHz, HD-audio AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 970 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
5 (38.5%)
8 (61.5%)
Всего проголосовало: 13

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A11 Bionic с Kirin 970, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях