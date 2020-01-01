Kirin 970 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
37
57
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
34
42
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
53
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
- Имеет на 2 ядра больше
- Показывает на 7% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Apple A11 Bionic
- Набирает больше (на 35%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 235K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
392
A11 Bionic +140%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
1392
A11 Bionic +69%
2346
AnTuTu Benchmark 8
235052
A11 Bionic +35%
316853
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2360 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|4.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G72 MP12
|Apple GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|746 МГц
|-
|Ядер
|12
|3
|FLOPS
|347 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1833 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|32 bit@384 kHz, HD-audio
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2017 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 970
|-
Опрос
5 (38.5%)
8 (61.5%)
Всего проголосовало: 13
Сравнения с конкурентами
- HiSilicon Kirin 970 или Qualcomm Snapdragon 855
- HiSilicon Kirin 970 или Qualcomm Snapdragon 730
- HiSilicon Kirin 970 или Qualcomm Snapdragon 712
- HiSilicon Kirin 970 или Qualcomm Snapdragon 710
- HiSilicon Kirin 970 или Qualcomm Snapdragon 665
- Apple A11 Bionic или Qualcomm Snapdragon 855
- Apple A11 Bionic или Qualcomm Snapdragon 730
- Apple A11 Bionic или A13 Bionic
- Apple A11 Bionic или Qualcomm Snapdragon 835
- Apple A11 Bionic или Qualcomm Snapdragon 660