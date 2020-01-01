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Kirin 970 против A12 Bionic

Kirin 970
Kirin 970
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 235K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • На 18% выше пропускная способность памяти (34.1 против 29 Гбит/с)
  • На 6% выше частота процессора (2490 против 2360 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 970
392
A12 Bionic +190%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 970
1392
A12 Bionic +112%
2954
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 970
235052
A12 Bionic +73%
405980

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 970 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2360 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 512 КБ 128 КБ
Кэш L2 2 МБ 8 МБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G72 MP12 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 746 МГц -
Ядер 12 4
FLOPS 347 Гфлопс 1000 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио 32 bit@384 kHz, HD-audio Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Сентябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 970 -

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Комментарии

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