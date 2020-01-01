Kirin 970 против A12X Bionic
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 970 (с графикой Mali G72 MP12) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
37
94
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
100
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
92
Основные отличия
Преимущества Apple A12X Bionic
- Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 235K
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- На 6% выше частота процессора (2500 против 2360 МГц
- На 7% выше пропускная способность памяти (31 против 29 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
392
A12X Bionic +187%
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
1392
A12X Bionic +233%
4640
AnTuTu Benchmark 8
235052
A12X Bionic +169%
631952
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2360 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|512 КБ
|2048 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|10 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G72 MP12
|Apple A12X Bionic GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|746 МГц
|-
|Ядер
|12
|7
|FLOPS
|347 Гфлопс
|1300 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 31 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|32 bit@384 kHz, HD-audio
|Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2017 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 970
|-
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