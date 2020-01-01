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Kirin 970 против A12X Bionic

Kirin 970
Kirin 970
VS
A12X Bionic
A12X Bionic

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 970 (с графикой Mali G72 MP12) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 235K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • На 6% выше частота процессора (2500 против 2360 МГц
  • На 7% выше пропускная способность памяти (31 против 29 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 970
392
A12X Bionic +187%
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 970
1392
A12X Bionic +233%
4640
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 970
235052
A12X Bionic +169%
631952

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 970 и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 512 КБ 2048 КБ
Кэш L2 2 МБ 8 МБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 10 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G72 MP12 Apple A12X Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 746 МГц -
Ядер 12 7
FLOPS 347 Гфлопс 1300 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 64 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 31 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP9
Аудио 32 bit@384 kHz, HD-audio Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 350 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 970 -

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Комментарии

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