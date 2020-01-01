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Kirin 970 против A13 Bionic

Kirin 970
Kirin 970
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 235K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 13% выше частота процессора (2660 против 2360 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 970
392
A13 Bionic +243%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 970
1392
A13 Bionic +157%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 970
235052
A13 Bionic +103%
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 970 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2360 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 512 КБ 48 КБ
Кэш L2 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G72 MP12 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 746 МГц -
Ядер 12 4
FLOPS 347 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио 32 bit@384 kHz, HD-audio AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 970 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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