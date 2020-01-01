Kirin 970 против A14 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
36
96
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
34
100
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
94
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
97
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
- Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 607K vs 237K
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
- На 47% выше пропускная способность памяти (42.7 против 29 Гбит/с)
- На 27% выше частота процессора (2990 против 2360 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
389
A14 Bionic +312%
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
1374
A14 Bionic +183%
3895
AnTuTu Benchmark 8
237752
A14 Bionic +156%
607676
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Kirin 970 и A14 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2360 МГц
|2990 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|11.8 млрд.
|TDP
|9 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G72 MP12
|Apple GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|746 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|12
|4
|Шейдерных блоков
|192
|-
|FLOPS
|347 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|32 bit@384 kHz, HD-audio
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2017 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1W01
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