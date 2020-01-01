Главная > Сравнение мобильных процессоров > Kirin 970 vs A14 Bionic – что лучше?

Kirin 970 против A14 Bionic

Kirin 970
Kirin 970
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 607K vs 237K
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • На 47% выше пропускная способность памяти (42.7 против 29 Гбит/с)
  • На 27% выше частота процессора (2990 против 2360 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 970
389
A14 Bionic +312%
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 970
1374
A14 Bionic +183%
3895
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 970
237752
A14 Bionic +156%
607676

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 970 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53		 2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2360 МГц 2990 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.4-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 11.8 млрд.
TDP 9 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G72 MP12 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 746 МГц -
Вычислительных блоков 12 4
Шейдерных блоков 192 -
FLOPS 347 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио 32 bit@384 kHz, HD-audio AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W01

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 730G против HiSilicon Kirin 970
2. Qualcomm Snapdragon 720G против HiSilicon Kirin 970
3. Qualcomm Snapdragon 845 против HiSilicon Kirin 970
4. Qualcomm Snapdragon 665 против HiSilicon Kirin 970
5. HiSilicon Kirin 980 против Kirin 970
6. Qualcomm Snapdragon 855 против Apple A14 Bionic
7. Samsung Exynos 990 против Apple A14 Bionic
8. Apple A12X Bionic против A14 Bionic
9. Qualcomm Snapdragon 865 Plus против Apple A14 Bionic

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A14 Bionic с Kirin 970, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях