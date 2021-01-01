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Kirin 970 против A15 Bionic

Kirin 970
VS
A15 Bionic
Kirin 970
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 334K
  • Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
  • На 36% выше частота процессора (3200 против 2360 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Kirin 970
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Kirin 970
334400
A15 Bionic +143%
812406
CPU 77623 216265
GPU 101795 339795
Memory 69208 112472
UX 83622 133063
Total score 334400 812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Kirin 970
389
A15 Bionic +350%
1750
Multi-Core Score
Kirin 970
1388
A15 Bionic +241%
4728
Image compression 90.1 Mpixels/s -
Face detection 11.4 images/s -
Speech recognition 24.4 words/s -
Machine learning 21.3 images/s -
Camera shooting 11.2 images/s -
HTML 5 1.59 Mnodes/s -
SQLite 415.6 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 970 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2360 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.5-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ 8 МБ
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 15 млрд.
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G72 MP12 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 746 МГц 1511 МГц
Вычислительных блоков 12 5
Шейдерных блоков 192 -
FLOPS 347 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 29 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио 32 bit@384 kHz, HD-audio AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели Hi3670 APL1W05

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Комментарии

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