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Kirin 970 против Apple A9

Kirin 970
Kirin 970
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 170K
  • На 28% выше частота процессора (2360 против 1850 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 970
392
Apple A9 +39%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 970 +38%
1392
Apple A9
1009
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 970 +38%
235052
Apple A9
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 970 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2360 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G72 MP12 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 746 МГц 650 МГц
Ядер 12 6
Количество ALU - 192
FLOPS 347 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1833 МГц 1333 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 H.264, H.265
Аудио 32 bit@384 kHz, HD-audio AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Сентябрь 2015 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 970 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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