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Kirin 970 против Kirin 650

Kirin 970
Kirin 970
VS
Kirin 650
Kirin 650

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 970 (с графикой Mali G72 MP12) и Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Показывает в 8.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 650
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 970 +132%
392
Kirin 650
169
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 970 +72%
1392
Kirin 650
809
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 970
235052
Kirin 650
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 970 и Kirin 650

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G72 MP12 Mali-T830 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 746 МГц 900 МГц
Ядер 12 2
FLOPS 347 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1833 МГц 933 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 21МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 H.264, H.265
Аудио 32 bit@384 kHz, HD-audio AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Январь 2016 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 970 -

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