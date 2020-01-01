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Kirin 970 против Kirin 710

Kirin 970
Kirin 970
VS
Kirin 710
Kirin 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 970 (с графикой Mali G72 MP12) и Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Показывает на 54% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 159K
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710
  • Выше частота графического ускорителя (на 34%)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 970 +19%
392
Kirin 710
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 970 +16%
1392
Kirin 710
1202
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 970 +47%
235052
Kirin 710
159540

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 970 и Kirin 710

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 256 КБ
Кэш L2 2 МБ 512 КБ
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G72 MP12 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 746 МГц 1000 МГц
Ядер 12 4
FLOPS 347 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1833 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 32 bit@384 kHz, HD-audio AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Июль 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 970 Сайт HiSilicon Kirin 710

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52 (88.1%)
7 (11.9%)
Всего проголосовало: 59

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Комментарии

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