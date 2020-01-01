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Kirin 970 против Kirin 710A

Kirin 970
Kirin 970
VS
Kirin 710A
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 970 (с графикой Mali G72 MP12) и Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 8 – 228K vs 156K
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 34%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 970 +21%
383
Kirin 710A
316
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 970 +17%
1344
Kirin 710A
1146
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 970 +46%
228828
Kirin 710A
156816

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 970 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 256 КБ
Кэш L2 2 МБ 512 КБ
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali G72 MP12 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 746 МГц 1000 МГц
Ядер 12 4
FLOPS 347 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 32 bit@384 kHz, HD-audio AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Июнь 2020 года
Класс Флагман Средний класс

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Комментарии

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