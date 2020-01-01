Kirin 970 против Kirin 710F
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 970 (с графикой Mali G72 MP12) и Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
37
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
34
14
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
33
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- Показывает на 54% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 170K
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 34%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 970 +21%
392
325
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 970 +2%
1392
1364
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 970 +38%
235052
170235
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2360 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|512 КБ
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G72 MP12
|Mali-G51
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|746 МГц
|1000 МГц
|Ядер
|12
|4
|FLOPS
|347 Гфлопс
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1833 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|32 bit@384 kHz, HD-audio
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2017 года
|Январь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 970
|-
Опрос
25 (71.4%)
10 (28.6%)
Всего проголосовало: 35
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