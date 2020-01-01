Kirin 970 против Kirin 9000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 970 (с графикой Mali G72 MP12) и Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
36
89
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
80
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
91
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
87
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
- Набирает существенно больше (в 2.9 раза) баллов в AnTuTu 8 – 677K vs 237K
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- На 52% выше пропускная способность памяти (44 против 29 Гбит/с)
- На 33% выше частота процессора (3130 против 2360 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
389
Kirin 9000 +166%
1036
Geekbench 5 (многоядерный)
1374
Kirin 9000 +171%
3720
AnTuTu Benchmark 8
237752
Kirin 9000 +185%
677758
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Kirin 970 и Kirin 9000
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2360 МГц
|3130 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|15.3 млрд.
|TDP
|9 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G72 MP12
|Mali-G78 MP24
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|746 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|12
|24
|Шейдерных блоков
|192
|384
|FLOPS
|347 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|AI accelerator
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|32 bit@384 kHz, HD-audio
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2017 года
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
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