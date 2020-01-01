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Kirin 970 против Kirin 9000

Kirin 970
Kirin 970
VS
Kirin 9000
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 970 (с графикой Mali G72 MP12) и Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • Набирает существенно больше (в 2.9 раза) баллов в AnTuTu 8 – 677K vs 237K
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • На 52% выше пропускная способность памяти (44 против 29 Гбит/с)
  • На 33% выше частота процессора (3130 против 2360 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 970
389
Kirin 9000 +166%
1036
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 970
1374
Kirin 9000 +171%
3720
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 970
237752
Kirin 9000 +185%
677758

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 970 и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2360 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 15.3 млрд.
TDP 9 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G72 MP12 Mali-G78 MP24
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 746 МГц -
Вычислительных блоков 12 24
Шейдерных блоков 192 384
FLOPS 347 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да AI accelerator
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP9
Аудио 32 bit@384 kHz, HD-audio AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман

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Комментарии

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