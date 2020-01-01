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Kirin 970 против Kirin 935

Kirin 970
Kirin 970
VS
Kirin 935
Kirin 935

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 970 (с графикой Mali G72 MP12) и Kirin 935 (Mali-T628 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (29 против 12.8 Гбит/с)
  • На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 970
392
Kirin 935
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 970
1392
Kirin 935
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 970
235052
Kirin 935
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 970 и Kirin 935

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 256 КБ
Кэш L2 2 МБ 512 МБ
Техпроцесс 10 нм 28 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G72 MP12 Mali-T628 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 746 МГц 680 МГц
Ядер 12 4
FLOPS 347 Гфлопс 87 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1833 МГц 1600 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 H.264, H.265
Аудио 32 bit@384 kHz, HD-audio AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Апрель 2015 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 970 -

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