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Kirin 970 против Kirin 950

Kirin 970
Kirin 970
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 970 (с графикой Mali G72 MP12) и Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 8 – 237K vs 173K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • На 13% выше пропускная способность памяти (29 против 25.6 Гбит/с)
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 970 +13%
389
Kirin 950
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 970 +6%
1374
Kirin 950
1294
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 970 +37%
237752
Kirin 950
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 970 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 2 млрд.
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G72 MP12 Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 746 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 12 4
Шейдерных блоков 192 64
FLOPS 347 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 32 bit@384 kHz, HD-audio AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Ноябрь 2015 года
Класс Флагман Флагман

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Комментарии

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