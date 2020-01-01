Главная > Сравнение мобильных процессоров > Kirin 970 vs Kirin 955 – что лучше?

Kirin 970 против Kirin 955

Kirin 970
Kirin 970
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 970 (с графикой Mali G72 MP12) и Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • На 13% выше пропускная способность памяти (29 против 25.6 Гбит/с)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
  • На 6% выше частота процессора (2500 против 2360 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 970 +15%
392
Kirin 955
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 970 +25%
1392
Kirin 955
1112
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 970
235052
Kirin 955
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 970 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali G72 MP12 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 746 МГц 900 МГц
Ядер 12 4
FLOPS 347 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1833 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 32 bit@384 kHz, HD-audio AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Апрель 2016 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 970 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 955 с Kirin 970, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях