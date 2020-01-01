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Kirin 970 против Kirin 960

Kirin 970
Kirin 970
VS
Kirin 960
Kirin 960

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 970 (с графикой Mali G72 MP12) и Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Показывает на 23% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 218K
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • Выше частота графического ускорителя (на 39%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 970 +3%
392
Kirin 960
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 970
1392
Kirin 960 +14%
1593
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 970 +7%
235052
Kirin 960
218909

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 970 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 64 КБ
Кэш L2 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G72 MP12 Mali-G71 MP8
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 746 МГц 1037 МГц
Ядер 12 8
FLOPS 347 Гфлопс 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1833 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29 Гбит/сек До 28.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 32 bit@384 kHz, HD-audio AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Октябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 970 -

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Комментарии

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