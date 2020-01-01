Kirin 970 против Kirin 960
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 970 (с графикой Mali G72 MP12) и Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- Показывает на 23% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
- Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 218K
Преимущества HiSilicon Kirin 960
- Выше частота графического ускорителя (на 39%)
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2360 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G72 MP12
|Mali-G71 MP8
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|746 МГц
|1037 МГц
|Ядер
|12
|8
|FLOPS
|347 Гфлопс
|282 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.3
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1833 МГц
|1800 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 29 Гбит/сек
|До 28.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|32 bit@384 kHz, HD-audio
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2017 года
|Октябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 970
|-
Опрос
6 (66.7%)
3 (33.3%)
Всего проголосовало: 9
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