Kirin 980 против A10 Fusion
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
43
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
40
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
71
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
65
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 980
- Показывает в 6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
- Имеет на 4 ядра больше
- Более новый - выпущен на 2 года позже
- Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 250K
- На 11% выше частота процессора (2600 против 2340 МГц
Преимущества Apple A10 Fusion
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
696
A10 Fusion +12%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 980 +76%
2486
1413
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 980 +61%
403506
250869
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2600 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|512 КБ
|3 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|6.9 млрд.
|3.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP10
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|720 МГц
|900 МГц
|Ядер
|10
|6
|FLOPS
|691 Гфлопс
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 31.78 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3120 x 1440
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1400 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2018 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 980
|-
Опрос
19 (79.2%)
5 (20.8%)
Всего проголосовало: 24
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