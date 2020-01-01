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Kirin 980 против A10 Fusion

Kirin 980
Kirin 980
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Показывает в 6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 250K
  • На 11% выше частота процессора (2600 против 2340 МГц
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 980
696
A10 Fusion +12%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 980 +76%
2486
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 980 +61%
403506
A10 Fusion
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 980 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2600 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 64 КБ
Кэш L2 512 КБ 3 МБ
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов 6.9 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP10 PowerVR GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 720 МГц 900 МГц
Ядер 10 6
FLOPS 691 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3120 x 1440 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1400 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2018 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 980 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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