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Kirin 980 против A13 Bionic

Kirin 980
Kirin 980
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 403K
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 980
696
A13 Bionic +93%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 980
2486
A13 Bionic +44%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 980
403506
A13 Bionic +18%
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 980 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2600 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 512 КБ 48 КБ
Кэш L2 512 КБ 4 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 6.9 млрд. 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP10 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 720 МГц -
Ядер 10 4
FLOPS 691 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3120 x 1440 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1400 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2018 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 980 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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