Kirin 980 против A13 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
61
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
62
93
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
71
78
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
64
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 980
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A13 Bionic
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 403K
- Лучшая архитектура набора команд
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
696
A13 Bionic +93%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
2486
A13 Bionic +44%
3571
AnTuTu Benchmark 8
403506
A13 Bionic +18%
477091
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2600 МГц
|2660 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|512 КБ
|48 КБ
|Кэш L2
|512 КБ
|4 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|6.9 млрд.
|8.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP10
|Apple A13 Bionic GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Ядер
|10
|4
|FLOPS
|691 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 31.78 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Yes, Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3120 x 1440
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1400 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 220 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2018 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 980
|-
Опрос
27 (42.9%)
36 (57.1%)
Всего проголосовало: 63
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