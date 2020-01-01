Главная > Сравнение мобильных процессоров > Kirin 980 vs A14 Bionic – что лучше?

Kirin 980 против A14 Bionic

Kirin 980
Kirin 980
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 44%) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 403K
  • На 19% выше частота процессора (3100 против 2600 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 980
696
A14 Bionic +130%
1601
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 980
2486
A14 Bionic +66%
4133
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 980
403506
A14 Bionic +44%
579122

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 980 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2600 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.4-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 512 КБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов 6.9 млрд. 11.8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP10 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 720 МГц -
Ядер 10 4
FLOPS 691 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 1.2 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3120 x 1440 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1400 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2018 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 980 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
4 (66.7%)
2 (33.3%)
Всего проголосовало: 6

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A14 Bionic с Kirin 980, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях