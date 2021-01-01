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Kirin 980 против A15 Bionic

Kirin 980
VS
A15 Bionic
Kirin 980
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 476K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 23% выше частота процессора (3200 против 2600 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Kirin 980
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Kirin 980
476353
A15 Bionic +77%
840854
CPU 142027 214698
GPU 144227 324552
Memory 77986 167472
UX 109693 132953
Total score 476353 840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Kirin 980
707
A15 Bionic +150%
1764
Multi-Core Score
Kirin 980
2496
A15 Bionic +95%
4862
Image compression 123.8 Mpixels/s -
Face detection 20.4 images/s -
Speech recognition 47.2 words/s -
Machine learning 47.4 images/s -
Camera shooting 23.2 images/s -
HTML 5 2.39 Mnodes/s -
SQLite 655 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 56 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 39 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 28 FPS
[High]		 -
Shadowgun Legends 51 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 60 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Huawei Nova 5T
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 980 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2600 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.5-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 512 КБ 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов 6.9 млрд. 15 млрд.
TDP 6 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP10 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 720 МГц -
Вычислительных блоков 10 5
Шейдерных блоков 160 -
FLOPS 691 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 1.2 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3120 x 1440 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1400 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Август 2018 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W05
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 980 -

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Комментарии

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