Kirin 980 vs A15 Bionic – что лучше?

Kirin 980 против A15 Bionic VS Kirin 980 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества HiSilicon Kirin 980 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 476K

Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже

Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)

На 23% выше частота процессора (3200 против 2600 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Kirin 980 476353 A15 Bionic +77% 840854 CPU 142027 214698 GPU 144227 324552 Memory 77986 167472 UX 109693 132953 Total score 476353 840854 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Kirin 980 707 A15 Bionic +150% 1764 Multi-Core Score Kirin 980 2496 A15 Bionic +95% 4862 Image compression 123.8 Mpixels/s - Face detection 20.4 images/s - Speech recognition 47.2 words/s - Machine learning 47.4 images/s - Camera shooting 23.2 images/s - HTML 5 2.39 Mnodes/s - SQLite 655 Krows/s -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 56 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 39 FPS

[Ultra] - Fortnite 28 FPS

[High] - Shadowgun Legends 51 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 60 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS

[Ultra] - Смартфон Huawei Nova 5T

1080 x 2340 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Kirin 980 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76

2x 1.92 ГГц – Cortex-A76

4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 2x 3.2 ГГц – Avalanche

4x 1.8 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2600 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.5-A Кэш L1 512 КБ - Кэш L2 512 КБ 8 МБ Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 7 нм 5 нм Количество транзисторов 6.9 млрд. 15 млрд. TDP 6 Вт - Графический ускоритель GPU Mali G76 MP10 Apple GPU Архитектура Bifrost - Частота GPU 720 МГц - Вычислительных блоков 10 5 Шейдерных блоков 160 - FLOPS 691 Гфлопс - Версия Vulcan 1.0 - Версия OpenCL 1.2 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR4X - Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек - Объем До 8 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 3.0 NVMe Макс. разрешение дисплея 3120 x 1440 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП - Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания До 1400 Мбит/с - Скорость загрузки До 200 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.0 5.0 Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Август 2018 года Сентябрь 2021 года Класс Флагман Флагман Номер модели - APL1W05 Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 980 -