Kirin 980 против Kirin 710
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 980 (с графикой Mali G76 MP10) и Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 980
- Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 159K
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710
- Выше частота графического ускорителя (на 39%)
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|512 КБ
|512 КБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|6.9 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP10
|Mali-G51
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|720 МГц
|1000 МГц
|Ядер
|10
|4
|FLOPS
|691 Гфлопс
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 31.78 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3120 x 1440
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1400 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2018 года
|Июль 2018 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 980
|Сайт HiSilicon Kirin 710
Опрос
31 (86.1%)
5 (13.9%)
Всего проголосовало: 36
Сравнения с конкурентами
- HiSilicon Kirin 980 или Qualcomm Snapdragon 855
- HiSilicon Kirin 980 или Qualcomm Snapdragon 845
- HiSilicon Kirin 980 или Samsung Exynos 9825
- HiSilicon Kirin 980 или Qualcomm Snapdragon 835
- HiSilicon Kirin 980 или Qualcomm Snapdragon 855 Plus
- HiSilicon Kirin 710 или Qualcomm Snapdragon 845
- HiSilicon Kirin 710 или Qualcomm Snapdragon 632
- HiSilicon Kirin 710 или Qualcomm Snapdragon 710
- HiSilicon Kirin 710 или HiSilicon Kirin 710F
- HiSilicon Kirin 710 или Qualcomm Snapdragon 636