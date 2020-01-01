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Kirin 980 против Kirin 710

Kirin 980
Kirin 980
VS
Kirin 710
Kirin 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 980 (с графикой Mali G76 MP10) и Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 159K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710
  • Выше частота графического ускорителя (на 39%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 980 +112%
696
Kirin 710
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 980 +107%
2486
Kirin 710
1202
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 980 +153%
403506
Kirin 710
159540

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 980 и Kirin 710

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 256 КБ
Кэш L2 512 КБ 512 КБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Количество транзисторов 6.9 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP10 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 720 МГц 1000 МГц
Ядер 10 4
FLOPS 691 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3120 x 1440 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1400 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2018 года Июль 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 980 Сайт HiSilicon Kirin 710

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31 (86.1%)
5 (13.9%)
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Комментарии

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