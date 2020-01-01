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Kirin 980 против Kirin 9000E

Kirin 980
Kirin 980
VS
Kirin 9000E
Kirin 9000E

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 980 (с графикой Mali G76 MP10) и Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • Набирает существенно больше (на 62%) баллов в AnTuTu 8 – 651K vs 402K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 38% выше пропускная способность памяти (44 против 31.78 Гбит/с)
  • На 20% выше частота процессора (3130 против 2600 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 980
699
Kirin 9000E +43%
997
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 980
2522
Kirin 9000E +44%
3643
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 980
402570
Kirin 9000E +62%
651115

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 980 и Kirin 9000E

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 512 КБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов 6.9 млрд. 15.3 млрд.
TDP 6 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP10 Mali-G78 MP22
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 720 МГц -
Вычислительных блоков 10 22
Шейдерных блоков 160 352
FLOPS 691 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3120 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 21 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1400 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2018 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 980 Сайт HiSilicon Kirin 9000E

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Комментарии

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