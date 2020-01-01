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Kirin 990 (4G) против A10 Fusion

Kirin 990 (4G)
Kirin 990 (4G)
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
  • Показывает в 6.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 434K vs 250K
  • На 22% выше частота процессора (2860 против 2340 МГц
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 990 (4G) +118%
3075
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (4G) +73%
434078
A10 Fusion
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 990 (4G) и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2860 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 512 КБ 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов 8 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP16 PowerVR GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 600 МГц 900 МГц
Ядер 16 6
FLOPS 768 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Нет
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VC-1 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1400 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G) -

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