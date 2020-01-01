Kirin 990 (4G) против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
57
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
42
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
53
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 14.9 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 8 – 434K vs 316K
- Имеет на 2 ядра больше
- На 20% выше частота процессора (2860 против 2390 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
752
A11 Bionic +25%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 990 (4G) +31%
3075
2346
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (4G) +37%
434078
316853
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2860 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|512 КБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|8 млрд.
|4.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP16
|Apple GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|Ядер
|16
|3
|FLOPS
|768 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.78 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|2x 12МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VC-1
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1400 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)
|-
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