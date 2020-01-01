Kirin 990 (4G) против A12 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
65
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
73
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- На 15% выше частота процессора (2860 против 2490 МГц
- Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 434K vs 405K
Преимущества Apple A12 Bionic
- Показывает на 30% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 7% выше пропускная способность памяти (34.1 против 31.78 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
752
A12 Bionic +51%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 990 (4G) +4%
3075
2954
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (4G) +7%
434078
405980
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2860 МГц
|2490 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|512 КБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|8 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP16
|Apple A12 Bionic GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|Ядер
|16
|4
|FLOPS
|768 Гфлопс
|1000 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|1x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 31.78 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|2x 12МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VC-1
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1400 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Сентябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)
|-
Опрос
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