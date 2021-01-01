Kirin 990 (4G) vs A15 Bionic – что лучше?

Kirin 990 (4G) против A15 Bionic VS Kirin 990 (4G) A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G) Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Набирает существенно больше (на 67%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 504K

Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)

Более новый - выпущен на 1 год позже

На 12% выше частота процессора (3200 против 2860 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Kirin 990 (4G) 504000 A15 Bionic +67% 840854 CPU 143538 214698 GPU 161429 324552 Memory 107678 167472 UX 84092 132953 Total score 504000 840854 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Kirin 990 (4G) 748 A15 Bionic +136% 1764 Multi-Core Score Kirin 990 (4G) 3106 A15 Bionic +57% 4862 Image compression 148.7 Mpixels/s - Face detection 23.9 images/s - Speech recognition 54.1 words/s - Machine learning 55.8 images/s - Camera shooting 28.2 images/s - HTML 5 3.13 Mnodes/s - SQLite 797.5 Krows/s -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 58 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 41 FPS

[Ultra] - Fortnite 29 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 55 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 60 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS

[Ultra] - Смартфон Huawei Mate 30 Pro

1146 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Kirin 990 (4G) и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76

2x 2.09 ГГц – Cortex-A76

4x 1.86 ГГц – Cortex-A55 2x 3.2 ГГц – Avalanche

4x 1.8 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2860 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.5-A Кэш L2 512 КБ 8 МБ Техпроцесс 7 нм 5 нм Количество транзисторов 8 млрд. 15 млрд. TDP 6 Вт - Графический ускоритель GPU Mali G76 MP16 Apple GPU Архитектура Bifrost - Частота GPU 600 МГц - Вычислительных блоков 16 5 Шейдерных блоков 256 - FLOPS 768 Гфлопс - Версия Vulcan 1.0 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR4X - Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек - Объем До 12 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Da Vinci Neural Engine Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 NVMe Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 - Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VC-1 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания До 1400 Мбит/с - Скорость загрузки До 200 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.0 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Октябрь 2019 года Сентябрь 2021 года Класс Флагман Флагман Номер модели - APL1W05 Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G) -