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Kirin 990 (4G) против A15 Bionic

Kirin 990 (4G)
VS
A15 Bionic
Kirin 990 (4G)
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 67%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 504K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • На 12% выше частота процессора (3200 против 2860 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Kirin 990 (4G)
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Kirin 990 (4G)
504000
A15 Bionic +67%
840854
CPU 143538 214698
GPU 161429 324552
Memory 107678 167472
UX 84092 132953
Total score 504000 840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Kirin 990 (4G)
748
A15 Bionic +136%
1764
Multi-Core Score
Kirin 990 (4G)
3106
A15 Bionic +57%
4862
Image compression 148.7 Mpixels/s -
Face detection 23.9 images/s -
Speech recognition 54.1 words/s -
Machine learning 55.8 images/s -
Camera shooting 28.2 images/s -
HTML 5 3.13 Mnodes/s -
SQLite 797.5 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 58 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 41 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 29 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 55 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 60 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Huawei Mate 30 Pro
1146 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 990 (4G) и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2860 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.5-A
Кэш L2 512 КБ 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов 8 млрд. 15 млрд.
TDP 6 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP16 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 600 МГц -
Вычислительных блоков 16 5
Шейдерных блоков 256 -
FLOPS 768 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VC-1 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1400 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W05
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G) -

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Комментарии

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