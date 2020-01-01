Kirin 990 (4G) против Kirin 710
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 990 (4G) (с графикой Mali G76 MP16) и Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
55
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
- Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 8 – 434K vs 159K
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- На 30% выше частота процессора (2860 против 2200 МГц
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
Преимущества HiSilicon Kirin 710
- Выше частота графического ускорителя (на 67%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 990 (4G) +129%
752
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 990 (4G) +156%
3075
1202
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (4G) +172%
434078
159540
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2860 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|512 КБ
|512 КБ
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|8 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP16
|Mali-G51
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|600 МГц
|1000 МГц
|Ядер
|16
|4
|FLOPS
|768 Гфлопс
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 31.78 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VC-1
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1400 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Июль 2018 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)
|Сайт HiSilicon Kirin 710
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3
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