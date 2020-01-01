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Kirin 990 (4G) против Kirin 710

Kirin 990 (4G)
Kirin 990 (4G)
VS
Kirin 710
Kirin 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 990 (4G) (с графикой Mali G76 MP16) и Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 8 – 434K vs 159K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 30% выше частота процессора (2860 против 2200 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
Преимущества HiSilicon Kirin 710
  • Выше частота графического ускорителя (на 67%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 990 (4G) +129%
752
Kirin 710
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 990 (4G) +156%
3075
Kirin 710
1202
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (4G) +172%
434078
Kirin 710
159540

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 990 (4G) и Kirin 710

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 512 КБ 512 КБ
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Количество транзисторов 8 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP16 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 600 МГц 1000 МГц
Ядер 16 4
FLOPS 768 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Нет
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VC-1 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1400 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Июль 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G) Сайт HiSilicon Kirin 710

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1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

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