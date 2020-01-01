Kirin 990 (4G) против Kirin 820
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 990 (4G) (с графикой Mali G76 MP16) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
61
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
54
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
63
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
- На 21% выше частота процессора (2860 против 2360 МГц
- Показывает на 18% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 434K vs 378K
Преимущества Hisilicon Kirin 820
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 990 (4G) +16%
752
650
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 990 (4G) +20%
3075
2552
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (4G) +15%
434078
378589
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2860 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|512 КБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|8 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP16
|Mali G-57 MP6
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|Ядер
|16
|6
|FLOPS
|768 Гфлопс
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.78 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|3360 x 1440
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VC-1
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1400 Мбит/с
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Март 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)
|-
Опрос
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2
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