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Kirin 990 (4G) против Kirin 820

Kirin 990 (4G)
Kirin 990 (4G)
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 990 (4G) (с графикой Mali G76 MP16) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
  • На 21% выше частота процессора (2860 против 2360 МГц
  • Показывает на 18% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 434K vs 378K
Преимущества Hisilicon Kirin 820
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 990 (4G) +16%
752
Kirin 820
650
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 990 (4G) +20%
3075
Kirin 820
2552
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (4G) +15%
434078
Kirin 820
378589

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 990 (4G) и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L2 512 КБ -
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 8 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP16 Mali G-57 MP6
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 600 МГц -
Ядер 16 6
FLOPS 768 Гфлопс 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 3360 x 1440
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VC-1 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1400 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Март 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G) -

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