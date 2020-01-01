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Kirin 990 (4G) против Kirin 9000E

Kirin 990 (4G)
Kirin 990 (4G)
VS
Kirin 9000E
Kirin 9000E

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 990 (4G) (с графикой Mali G76 MP16) и Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 651K vs 432K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 38% выше пропускная способность памяти (44 против 31.78 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • На 9% выше частота процессора (3130 против 2860 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 990 (4G)
3113
Kirin 9000E +17%
3643
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (4G)
432854
Kirin 9000E +50%
651115

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 990 (4G) и Kirin 9000E

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2860 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L2 512 КБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов 8 млрд. 15.3 млрд.
TDP 6 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP16 Mali-G78 MP22
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 600 МГц -
Вычислительных блоков 16 22
Шейдерных блоков 256 352
FLOPS 768 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci AI accelerator
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 3840 x 2160
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VC-1 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 21 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1400 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G) Сайт HiSilicon Kirin 9000E

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Комментарии

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