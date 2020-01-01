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Kirin 990 (4G) против Kirin 970

Kirin 990 (4G)
Kirin 990 (4G)
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 990 (4G) (с графикой Mali G76 MP16) и Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 8 – 434K vs 235K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 21% выше частота процессора (2860 против 2360 МГц
  • На 10% выше пропускная способность памяти (31.78 против 29 Гбит/с)
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Выше частота графического ускорителя (на 24%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 990 (4G) +92%
752
Kirin 970
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 990 (4G) +121%
3075
Kirin 970
1392
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (4G) +85%
434078
Kirin 970
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 990 (4G) и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 512 КБ 2 МБ
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов 8 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP16 Mali G72 MP12
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 600 МГц 746 МГц
Ядер 16 12
FLOPS 768 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VC-1 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1400 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G) Сайт HiSilicon Kirin 970

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