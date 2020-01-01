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Kirin 990 (5G) против A11 Bionic

Kirin 990 (5G)
Kirin 990 (5G)
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 990 (5G) (Mali G76 MP16) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 59%) баллов в AnTuTu 8 – 503K vs 316K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 20% выше частота процессора (2860 против 2390 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 990 (5G)
768
A11 Bionic +22%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 990 (5G) +33%
3122
A11 Bionic
2346
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (5G) +59%
503438
A11 Bionic
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 990 (5G) и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2860 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 512 КБ 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов 8 млрд. 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP16 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 700 МГц -
Ядер 16 3
FLOPS 896 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры - 2x 12МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VC-1 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Balong 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G) -

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