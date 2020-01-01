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Kirin 990 (5G) против A12 Bionic

Kirin 990 (5G)
Kirin 990 (5G)
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 990 (5G) (Mali G76 MP16) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 8 – 503K vs 405K
  • На 15% выше частота процессора (2860 против 2490 МГц
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Показывает на 12% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 7% выше пропускная способность памяти (34.1 против 31.78 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 990 (5G)
768
A12 Bionic +48%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 990 (5G) +6%
3122
A12 Bionic
2954
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (5G) +24%
503438
A12 Bionic
405980

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 990 (5G) и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2860 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 512 КБ 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 8 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP16 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 700 МГц -
Ядер 16 4
FLOPS 896 Гфлопс 1000 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры - 2x 12МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VC-1 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Модем Balong 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2300 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Сентябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G) -

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Комментарии

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