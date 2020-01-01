Главная > Сравнение мобильных процессоров > Kirin 990 (5G) vs A12X Bionic – что лучше?

Kirin 990 (5G) против A12X Bionic

Kirin 990 (5G)
Kirin 990 (5G)
VS
A12X Bionic
A12X Bionic

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 990 (5G) (с графикой Mali G76 MP16) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • На 14% выше частота процессора (2860 против 2500 МГц
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Показывает на 45% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 503K
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 990 (5G)
768
A12X Bionic +46%
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 990 (5G)
3122
A12X Bionic +49%
4640
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (5G)
503438
A12X Bionic +26%
631952

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 990 (5G) и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 2048 КБ
Кэш L2 512 КБ 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 8 млрд. 10 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP16 Apple A12X Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 700 МГц -
Ядер 16 7
FLOPS 896 Гфлопс 1300 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 64 Бит
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек До 31 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VC-1 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Модем Balong 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2300 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G) -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (22.2%)
7 (77.8%)
Всего проголосовало: 9

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A12X Bionic с Kirin 990 (5G), или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях