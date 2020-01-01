Kirin 990 (5G) против A13 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 990 (5G) (Mali G76 MP16) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
93
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
78
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
- Имеет на 2 ядра больше
- На 8% выше частота процессора (2860 против 2660 МГц
- Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 503K vs 477K
Преимущества Apple A13 Bionic
- Лучшая архитектура набора команд
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
768
A13 Bionic +75%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
3122
A13 Bionic +14%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (5G) +6%
503438
477091
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2860 МГц
|2660 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|48 КБ
|Кэш L2
|512 КБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|8 млрд.
|8.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP16
|Apple A13 Bionic GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|700 МГц
|-
|Ядер
|16
|4
|FLOPS
|896 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 31.78 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Yes, Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2688 x 1242
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VC-1
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|Balong 5G
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1250 Мбит/с
|До 220 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G)
|-
Опрос
100 (64.9%)
54 (35.1%)
Всего проголосовало: 154
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