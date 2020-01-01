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Kirin 990 (5G) против A13 Bionic

Kirin 990 (5G)
Kirin 990 (5G)
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 990 (5G) (Mali G76 MP16) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 8% выше частота процессора (2860 против 2660 МГц
  • Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 503K vs 477K
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 990 (5G)
768
A13 Bionic +75%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 990 (5G)
3122
A13 Bionic +14%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (5G) +6%
503438
A13 Bionic
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 990 (5G) и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2860 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 512 КБ 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 8 млрд. 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP16 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 700 МГц -
Ядер 16 4
FLOPS 896 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VC-1 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Balong 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G) -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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