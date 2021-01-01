Kirin 990 (5G) против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 990 (5G) (Mali G76 MP16) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
95
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 562K
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год позже
- На 12% выше частота процессора (3200 против 2860 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|160079
|214698
|GPU
|176646
|324552
|Memory
|105187
|167472
|UX
|115376
|132953
|Total score
|562115
|840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
778
A15 Bionic +127%
1764
Multi-Core Score
3103
A15 Bionic +57%
4862
Игры
|PUBG Mobile
|58 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|44 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|30 FPS
[High]
|-
|World of Tanks Blitz
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Huawei Honor 30 Pro Plus
1200 x 2640
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Kirin 990 (5G) и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2860 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|512 КБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|8 млрд.
|15 млрд.
|TDP
|6 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP16
|Apple GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|700 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|16
|5
|Шейдерных блоков
|256
|-
|FLOPS
|896 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|-
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 31.78 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VC-1
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|Balong 5G
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2300 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 1250 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1W05
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G)
|-
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