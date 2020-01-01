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Kirin 990 (5G) против Kirin 810

Kirin 990 (5G)
Kirin 990 (5G)
VS
Kirin 810
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 990 (5G) (с графикой Mali G76 MP16) и Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
  • Показывает на 63% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 8 – 503K vs 322K
  • На 30% выше частота процессора (2860 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 990 (5G) +26%
768
Kirin 810
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 990 (5G) +54%
3122
Kirin 810
2022
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (5G) +56%
503438
Kirin 810
322421

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 990 (5G) и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 512 КБ 1 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 8 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP16 Mali-G52 MP6
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 700 МГц 820 МГц
Ядер 16 6
FLOPS 896 Гфлопс 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VC-1 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Balong 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Июнь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G) -

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Всего проголосовало: 8

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