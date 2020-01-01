Kirin 990 (5G) против Kirin 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 990 (5G) (с графикой Mali G76 MP16) и Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
51
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
42
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
74
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
55
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
- Показывает на 63% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 8 – 503K vs 322K
- На 30% выше частота процессора (2860 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 810
- Выше частота графического ускорителя (на 17%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 990 (5G) +26%
768
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 990 (5G) +54%
3122
2022
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (5G) +56%
503438
322421
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2860 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|512 КБ
|1 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|8 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP16
|Mali-G52 MP6
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|700 МГц
|820 МГц
|Ядер
|16
|6
|FLOPS
|896 Гфлопс
|551 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.78 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VC-1
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Balong 5G
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1250 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Июнь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G)
|-
Опрос
3 (37.5%)
5 (62.5%)
Всего проголосовало: 8
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