Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 990 (5G) (с графикой Mali G76 MP16) и Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.