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Kirin 990 (5G) против Kirin 980

Kirin 990 (5G)
Kirin 990 (5G)
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 990 (5G) (с графикой Mali G76 MP16) и Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
  • Показывает на 30% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 503K vs 403K
  • На 10% выше частота процессора (2860 против 2600 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 990 (5G) +10%
768
Kirin 980
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 990 (5G) +26%
3122
Kirin 980
2486
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (5G) +25%
503438
Kirin 980
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 990 (5G) и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 512 КБ 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 8 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP16 Mali G76 MP10
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 700 МГц 720 МГц
Ядер 16 10
FLOPS 896 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VC-1 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Balong 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2300 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Август 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G) Сайт HiSilicon Kirin 980

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31 (81.6%)
7 (18.4%)
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Комментарии

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