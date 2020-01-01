Kirin 990 (5G) против Kirin 990 (4G)
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 990 (5G) (с графикой Mali G76 MP16) и 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
- Выше частота графического ускорителя (на 17%)
- Показывает на 17% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает больше (на 16%) баллов в AnTuTu 8 – 503K vs 434K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 990 (5G) +2%
768
752
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 990 (5G) +2%
3122
3075
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (5G) +16%
503438
434078
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2860 МГц
|2860 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|512 КБ
|512 КБ
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|8 млрд.
|8 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP16
|Mali G76 MP16
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|700 МГц
|600 МГц
|Ядер
|16
|16
|FLOPS
|896 Гфлопс
|768 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.78 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3360 x 1440
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VC-1
|H.264, H.265, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Balong 5G
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2300 Мбит/с
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1250 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Октябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G)
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)
Опрос
48 (94.1%)
3 (5.9%)
Всего проголосовало: 51
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