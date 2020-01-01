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Kirin 990 (5G) против Kirin 990 (4G)

Kirin 990 (5G)
Kirin 990 (5G)
VS
Kirin 990 (4G)
Kirin 990 (4G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 990 (5G) (с графикой Mali G76 MP16) и 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)
  • Показывает на 17% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 16%) баллов в AnTuTu 8 – 503K vs 434K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 990 (5G) +16%
503438
Kirin 990 (4G)
434078

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 990 (5G) и Kirin 990 (4G)

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 512 КБ 512 КБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 8 млрд. 8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP16 Mali G76 MP16
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 700 МГц 600 МГц
Ядер 16 16
FLOPS 896 Гфлопс 768 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci Da Vinci
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1440
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VC-1 H.264, H.265, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Balong 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2300 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Октябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G) Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)

Опрос

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48 (94.1%)
3 (5.9%)
Всего проголосовало: 51

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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