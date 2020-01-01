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Kirin 985 против A12X Bionic

Kirin 985
Kirin 985
VS
A12X Bionic
A12X Bionic

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Hisillicon Kirin 985 (с графикой Mali-G77 MP8) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Hisillicon Kirin 985
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • На 10% выше пропускная способность памяти (34.1 против 31 Гбит/с)
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 392K
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 985
н/д
A12X Bionic
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 985
н/д
A12X Bionic
4640
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 985
392336
A12X Bionic +61%
631952

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 985 и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 8
Частота 2580 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 2048 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов - 10 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP8 Apple A12X Bionic GPU
Архитектура Valhall -
Ядер 8 7
FLOPS 652 Гфлопс 1300 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 64 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 31 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3120 x 1440 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Модем Balong 5000 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1277 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 177 Мбит/с До 350 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2020 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман

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Комментарии

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