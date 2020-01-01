Kirin 985 против A12X Bionic
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Hisillicon Kirin 985 (с графикой Mali-G77 MP8) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
66
96
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
46
100
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
63
93
Основные отличия
Преимущества Hisillicon Kirin 985
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
- На 10% выше пропускная способность памяти (34.1 против 31 Гбит/с)
Преимущества Apple A12X Bionic
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 392K
- Лучшая архитектура набора команд
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
4640
AnTuTu Benchmark 8
392336
A12X Bionic +61%
631952
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2580 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|2048 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|10 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP8
|Apple A12X Bionic GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Ядер
|8
|7
|FLOPS
|652 Гфлопс
|1300 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|До 31 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3120 x 1440
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+
Связь и сети
|Модем
|Balong 5000
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1277 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 177 Мбит/с
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2020 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
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