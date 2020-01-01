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Kirin 985 против A14 Bionic

Kirin 985
Kirin 985
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Hisillicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Hisillicon Kirin 985
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 392K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 20% выше частота процессора (3100 против 2580 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 985
н/д
A14 Bionic
1601
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 985
н/д
A14 Bionic
4133
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 985
392336
A14 Bionic +48%
579122

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 985 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2580 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP8 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Ядер 8 4
FLOPS 652 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3120 x 1440 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Balong 5000 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1277 Мбит/с -
Скорость загрузки До 177 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2020 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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