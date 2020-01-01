Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 985 (с графикой Mali-G77 MP8) и Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.