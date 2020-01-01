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Kirin 985 против Kirin 9000E

Kirin 985
Kirin 985
VS
Kirin 9000E
Kirin 9000E

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 985 (с графикой Mali-G77 MP8) и Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 8 – 651K vs 423K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 29% выше пропускная способность памяти (44 против 34.1 Гбит/с)
  • На 21% выше частота процессора (3130 против 2580 МГц
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 985
689
Kirin 9000E +45%
997
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 985
2601
Kirin 9000E +40%
3643
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 985
423800
Kirin 9000E +54%
651115

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 985 и Kirin 9000E

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2580 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.
TDP 6 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP8 Mali-G78 MP22
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 8 22
Шейдерных блоков 128 352
FLOPS 652 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да AI accelerator
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3120 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Balong 5000 Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 22 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1277 Мбит/с -
Скорость загрузки До 177 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Апрель 2020 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт - Сайт HiSilicon Kirin 9000E

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