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Kirin 985 против Kirin 960

Kirin 985
Kirin 985
VS
Kirin 960
Kirin 960

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Hisillicon Kirin 985 (с графикой Mali-G77 MP8) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Hisillicon Kirin 985
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 8 – 392K vs 218K
  • На 18% выше пропускная способность памяти (34.1 против 28.8 Гбит/с)
  • На 9% выше частота процессора (2580 против 2360 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 985
н/д
Kirin 960
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 985
н/д
Kirin 960
1593
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 985 +79%
392336
Kirin 960
218909

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 985 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2580 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP8 Mali-G71 MP8
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU - 1037 МГц
Ядер 8 8
FLOPS 652 Гфлопс 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 28.8 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3120 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Balong 5000 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1277 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 177 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2020 года Октябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман

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Комментарии

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