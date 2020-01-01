Kirin 985 против Kirin 960
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Hisillicon Kirin 985 (с графикой Mali-G77 MP8) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества Hisillicon Kirin 985
- Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
- Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
- Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 8 – 392K vs 218K
- На 18% выше пропускная способность памяти (34.1 против 28.8 Гбит/с)
- На 9% выше частота процессора (2580 против 2360 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2580 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP8
|Mali-G71 MP8
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|1037 МГц
|Ядер
|8
|8
|FLOPS
|652 Гфлопс
|282 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.3
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|До 28.8 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3120 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Balong 5000
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1277 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 177 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2020 года
|Октябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
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