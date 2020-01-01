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Kirin 985 против Kirin 970

Kirin 985
Kirin 985
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Hisillicon Kirin 985 (с графикой Mali-G77 MP8) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Hisillicon Kirin 985
  • Показывает на 88% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 67%) баллов в AnTuTu 8 – 392K vs 235K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 18% выше пропускная способность памяти (34.1 против 29 Гбит/с)
  • На 9% выше частота процессора (2580 против 2360 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 985
н/д
Kirin 970
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 985
н/д
Kirin 970
1392
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 985 +67%
392336
Kirin 970
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 985 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2580 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP8 Mali G72 MP12
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU - 746 МГц
Ядер 8 12
FLOPS 652 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3120 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Модем Balong 5000 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1277 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 177 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Апрель 2020 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт - Сайт HiSilicon Kirin 970

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Комментарии

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