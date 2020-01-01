Kirin 985 против Kirin 990 (4G)
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Hisillicon Kirin 985 (с графикой Mali-G77 MP8) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
66
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
60
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
67
Основные отличия
Преимущества Hisillicon Kirin 985
- Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
- На 7% выше пропускная способность памяти (34.1 против 31.78 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
- Показывает на 18% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 11% выше частота процессора (2860 против 2580 МГц
- Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 8 – 434K vs 392K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
752
Geekbench 5 (многоядерный)
3075
AnTuTu Benchmark 8
392336
Kirin 990 (4G) +11%
434078
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2580 МГц
|2860 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|8 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP8
|Mali G76 MP16
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|600 МГц
|Ядер
|8
|16
|FLOPS
|652 Гфлопс
|768 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3120 x 1440
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 20МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Balong 5000
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1277 Мбит/с
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 177 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2020 года
|Октябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|-
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)
Опрос
4 (33.3%)
8 (66.7%)
Всего проголосовало: 12
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