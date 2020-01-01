Главная > Сравнение мобильных процессоров > Kirin 985 vs Kirin 990 (4G) – что лучше?

Kirin 985 против Kirin 990 (4G)

Kirin 985
Kirin 985
VS
Kirin 990 (4G)
Kirin 990 (4G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Hisillicon Kirin 985 (с графикой Mali-G77 MP8) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Hisillicon Kirin 985
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
  • На 7% выше пропускная способность памяти (34.1 против 31.78 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
  • Показывает на 18% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 11% выше частота процессора (2860 против 2580 МГц
  • Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 8 – 434K vs 392K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 985
392336
Kirin 990 (4G) +11%
434078

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 985 и Kirin 990 (4G)

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2580 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP8 Mali G76 MP16
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU - 600 МГц
Ядер 8 16
FLOPS 652 Гфлопс 768 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3120 x 1440 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Balong 5000 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1277 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 177 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Апрель 2020 года Октябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт - Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
4 (33.3%)
8 (66.7%)
Всего проголосовало: 12

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 990 (4G) с Kirin 985, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях