Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1000 Plus (с графикой Mali-G77 MC9) и Hisillicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.