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Dimensity 1000 против A11 Bionic

Dimensity 1000
Dimensity 1000
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.87 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 61%) баллов в AnTuTu 8 – 508K vs 316K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 9% выше частота процессора (2600 против 2390 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Dimensity 1000
797
A11 Bionic +18%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Dimensity 1000 +31%
3071
A11 Bionic
2346
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 1000 +61%
508853
A11 Bionic
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1000 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2600 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP9 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Ядер 9 3
FLOPS - 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.87 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 2300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1000 -

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Комментарии

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