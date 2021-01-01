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Dimensity 1000 против A15 Bionic

Dimensity 1000
VS
A15 Bionic
Dimensity 1000
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 594K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • На 23% выше частота процессора (3200 против 2600 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1000
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 1000
594288
A15 Bionic +41%
840854
CPU 167717 214698
GPU 218060 324552
Memory 92318 167472
UX 105696 132953
Total score 594288 840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 1000
804
A15 Bionic +119%
1764
Multi-Core Score
Dimensity 1000
3079
A15 Bionic +58%
4862

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1000 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2600 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP9 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 9 5
Шейдерных блоков 144 -
FLOPS 800 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 29.87 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.2, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 211 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2019 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6889 APL1W05
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1000 -

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Комментарии

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