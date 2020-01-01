Dimensity 1000 против Kirin 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1000 (с графикой Mali-G77 MP9) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
49
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
42
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
74
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
54
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
- Набирает существенно больше (на 58%) баллов в AnTuTu 8 – 508K vs 322K
- На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Dimensity 1000 +31%
797
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Dimensity 1000 +52%
3071
2022
AnTuTu Benchmark 8
Dimensity 1000 +58%
508853
322421
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP9
|Mali-G52 MP6
|Архитектура
|Valhall
|Rogue
|Частота GPU
|-
|820 МГц
|Ядер
|9
|6
|FLOPS
|-
|551 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.87 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 80МП, 2x 32МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 4700 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 2300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2019 года
|Июнь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1000
|-
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